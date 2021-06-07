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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! "2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi"

Son dakika güdnem haberleri... (), bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi. Bakanlık paylaşımında ayrıca, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! 2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

MSB görüntüleri paylaştı! 2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! "2 ADET PATLAYICI BULUNDU VE İMHA EDİLDİ"

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