6 ilde PKK'nın 'cezaevi yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'cezaevi yapılanması' içinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul'da bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el koyuldu. Soruşturma devam ediyor.

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