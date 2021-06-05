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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! İkinci Akşener vakası! İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı Filistin'de bebekleri ve çocukları bomba yağmuruna tutan Başbakan Netanyahu ile bir tutan sözleri kamuoyundan büyük tepki alırken, bu skandala bir yenisi de CHP'li ekledi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Filistin'i işgal eden İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu. Tanrıkulu, "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda neden kimse sesini çıkarmıyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak, dünyaya çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! İkinci Akşener vakası! İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu

İsrail'in Filistin'deki barbarlığına en sert tepki Türkiye'den geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek dünya liderleriyle Filistin konusunu görüştü. Gazze'deki zalimliğin durması masum sivil ve çocukların ölmemesi için dünyaya çağrıda bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise skandal açıklamalarına yenisini ekleyerek akıldışı ifadelerde bulundu.

İşgalcilerin saldırılarında şehit olan çocukları gündeme taşıyan ABD'deki The New York Times gazetesi, "Onlar sadece çocuktu" manşetini attı.

TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'E BENZETTİ
Söz konusu haberi, YouTube üzerinden yaptığı yayında değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu. Tanrıkulu, Filistin'de çocukları katleden İsrail'i ile Türkiye'yi kıyaslayarak, dünya kamuoyuna "Türkiye'ye neden sessiz kalıyorsunuz?" diye seslendi.

AKŞENER'DEN ÇİRKİN BENZETME
CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de, benzer ithamlarda bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

Başkan Erdoğan'ı, işgalci İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.

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