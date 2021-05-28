Meral Akşener İsmail Küçükkaya'ya dil çıkardı sosyal medyada olay oldu

"ORTAK ADAY DAHA FAYDALI OLACAK"

Daha önce yaptığı açıklamalar ile aday olmak istediğini vurgulayan Akşener, bu kez ise "Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım.