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Meral Akşener İsmail Küçükkaya'ya dil çıkardı sosyal medyada olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı katıldığı programındaki hareketleriyle gündem oldu. Konuşma sırasında önce gülmeye başlayan Akşener, ardından sunucu İsmail Küçükkaya'ya dil çıkardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Meral Akşener İsmail Küçükkaya'ya dil çıkardı sosyal medyada olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı , FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, programın bir bölümünde aniden dil çıkartması sosyal medyada gündem oldu.

SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ!

Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açık açık dile getiren Meral Akşener, söylem değiştirerek ortak adayın daha faydalı olacağını belirtti.

"ORTAK ADAY DAHA FAYDALI OLACAK"

Daha önce yaptığı açıklamalar ile aday olmak istediğini vurgulayan Akşener, bu kez ise "Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım.

Daha erken, yeni kurulmuş siyasi partiler var, o partilerin adımlarını nasıl atacaklarını görmemiz lazım. Ama ben Meral Akşener olarak, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener olarak bu birlikteliğe zarar verecek bunu bozmaya yönelik hiçbir adım atmayacağım. Bunu da sizin aracılığınız ile söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

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