Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener 2023 seçimleri için HDP'ye yol gösterdi

"Ortak adayın faydalı olacağına inanıyorum"

Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidileceğini zamanın göstereceğini ifade eden Akşener, "Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.