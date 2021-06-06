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Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener 2023 seçimleri için HDP'ye yol gösterdi

Genel Başkanı , 2023 seçimleri için 'ye yol gösterdi. ''HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmalıdır'' diyen Akşener tartışılacak açıklamara imza attı. yayınında HDP analizi yapan İYİ Parti lideri, "HDP'ye bağıran Türk takımı'' ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener 2023 seçimleri için HDP'ye yol gösterdi
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Genel Başkanı , 'de katıldığı canlı yayında, 'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuştu.

"Ortak adayın faydalı olacağına inanıyorum"

Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidileceğini zamanın göstereceğini ifade eden Akşener, "Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

HDP'YE YOL GÖSTERDİ

seçimlerinde ile yaptıkları ittifakı "stratejik çalışma" olarak nitelendiren Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır" şeklinde konuştu.

HDP DE "ORTAK ADAY" DEMİŞTİ

Millet İttifakı'nın 2019 yılındaki yerel seçimlerdeki ittifak ortağı HDP'nin Eş Başkanı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'ortak aday' vurgusu yapmıştı.

Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

SKANDAL BENZETMESİNİN ARKASINDA DURDU

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Başkan ile ilgili tepki çeken benzetmesinin de arkasında durdu. Akşener, "Netenyahu'ya benzetirken Netenyahu'nun siyaset etme sistematiğine vurgu yaptım. Bu çok bilerek söylediğim bir söz. Öyle ağızdan kaçmış öyle falan filan değil." dedi.

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