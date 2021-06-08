Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik." dedi.
Görüşmeyi Twitter'dan duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gösteren ikinci NATO müttefiki olan Letonya'yla iş birliğini geliştireceklerini vurguladı.
#Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 8, 2021
-İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren 2. #NATO Müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz.🇹🇷🇱🇻 pic.twitter.com/hvmOZIaFQK