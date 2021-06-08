08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Görüşmeyi Twitter'dan duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le ilişkilerimizi ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarımızı değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gösteren ikinci NATO müttefiki olan Letonya'yla iş birliğini geliştireceklerini vurguladı.

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