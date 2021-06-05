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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı koronavirüse karşı verilen mücadeleye yönelik başlatılan aşı kampanyasına yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda “Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı , aşılama kampanyasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Koca paylaştığı videoda, "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

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