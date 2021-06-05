Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Koca paylaştığı videoda, "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

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