05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da uygulanan aşı miktarı 5 milyonu aştı

Son dakika: İstanbul'da uygulanan aşı miktarı 5 milyonu aştı

Son dakika haberine göre Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da uygulanan aşı miktarı 5 milyonu aştı

Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

VAKA SAYISINDA EN DÜŞÜK SEVİYE
Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA SÜRECİNDE SON DURUM
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 10 bin 674, ikinci doz aşı 12 milyon 778 bin 463 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 789 bin 137 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 868 bin 604, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 31 bin 659 toplamda 4 milyon 900 bin 263, 'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 393 bin 915, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 70 bin 126 toplamda 2 milyon 464 bin 41, 'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 12, ikinci doz aşı sayısı 888 bin 683, toplamda 2 milyon 38 bin 695 doz olarak kayıtlara geçti.

Uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'ye ulaşmıştı.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÖĞRETMENLERE DUYURU
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Bakan Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILAMA BAŞLADI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Bakan Koca'dan kritik aşı mesajı! BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AŞI MESAJI!
Her yıl aşı olmak gerekli mi? İşte yanıtı HER YIL AŞI OLMAK GEREKLİ Mİ? İŞTE YANITI
Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? ÖĞRETMEN, AKADEMİSYENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?
Çarpıcı aşı detayı! Bilim Kurulu üyesi uyardı ÇARPICI AŞI DETAYI! BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA