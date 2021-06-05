Son dakika: İstanbul'da uygulanan aşı miktarı 5 milyonu aştı

TÜRKİYE'DE AŞILAMA SÜRECİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 10 bin 674, ikinci doz aşı 12 milyon 778 bin 463 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 789 bin 137 olarak gerçekleşti.