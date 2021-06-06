Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? İşte Türkiye'nin aşı rakamları
Koronavirüsle mücadele için bulunan aşıların kullanımı dünya genelinde hızla devam ediyor. Bugüne kadar 2 milyar 120 milyon aşı yapılırken Türkiye'nin verileri dikkat çekti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 763 milyon 70 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 300 milyon 270 bin ile ABD, 231 milyon 322 bin ile Hindistan, 71 milyon 430 bin ile Brezilya, 67 milyon 280 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 39 milyon 570 bin ile Fransa, 37 milyon 670 bin ile İtalya, 34 milyon 460 bin ile Meksika, 30 milyon 610 bin ile Rusya, 30 milyon 629 bin ile Türkiye, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 28 milyon 700 bin ile Endonezya, 25 milyon 770 bin ile Kanada ve 22 milyon 30 bin ile Polonya izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 120 milyon dozu aştı.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.
Bu ülkeyi 134,41 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 123,80 ile Malta, 122,39 ile İsrail, 106,59 ile Bahreyn, 103,13 ile Moğolistan, 101,60 ile Şili, 99,11 ile İngiltere, 93,71 ile Macaristan, 92,21 ile Katar, 89,78 ile ABD, 89,23 ile Maldivler, 86,69 ile Uruguay, 80,97 ile Monako, 80,13 ile İzlanda ve 72,2 ile Güney Kıbrıs Rum kesimi takip etti.
TÜRKİYE 11. SIRADA
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 629 bin 277 Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 11. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 36,25 oldu. 17 milyon 546 bin 967 kişiye ilk doz, 13 milyon 82 bin 310 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
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