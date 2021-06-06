Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? İşte Türkiye'nin aşı rakamları

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 763 milyon 70 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 300 milyon 270 bin ile ABD, 231 milyon 322 bin ile Hindistan, 71 milyon 430 bin ile Brezilya, 67 milyon 280 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 39 milyon 570 bin ile Fransa, 37 milyon 670 bin ile İtalya, 34 milyon 460 bin ile Meksika, 30 milyon 610 bin ile Rusya, 30 milyon 629 bin ile Türkiye, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 28 milyon 700 bin ile Endonezya, 25 milyon 770 bin ile Kanada ve 22 milyon 30 bin ile Polonya izledi.