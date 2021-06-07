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Son dakika | CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu vatandaş yalanladı: 21 senedir buradayım böyle bir şey görmedim

Son dakika haberi... CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu aylar önce Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için düzenlediği "Temel Atmama Töreni" adı altında 'a sunulması planlanan büyük bir projeyi iptal etmişti. Deniz salyasının Marmara'yı tehdit ettiği bu dönemde CHP'li , Kurbağalıdere'yi temizlediklerini iddia ederek övünüp durdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, derenin 1 aydır salya ile kaplı olduğunu ve koktuğunu söyleyerek İmamoğlu'nu yalanladı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika | CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu vatandaş yalanladı: 21 senedir buradayım böyle bir şey görmedim

'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle kıyı kesimlerinde deniz tabakyla kaplandı ve adeta lağıma döndü. Tarihi geriye sardığımızda ise akıllara hemen 'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için düzenlediği "Temel Atmama Töreni" geliyor. Temel atmama törenleriyle arıtma tesislerinden mahrum bırakılan bugünlerde müsilaj (deniz salyası) ile mücadele ederken Kurbağalıdere'de nasibini aldı.

VATANDAŞ "BİR AYDIR BU ŞEKİLDE" DİYOR, İMAMOĞLU "TEMİZLEDİK"
CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 26 Mayıs'ta Kurbağalıdere'yi temizlediklerini söyleyen paylaşımlar yapsa da Kurbağalıdere civarındaki vatandaşlar ise derenin 1 aydır kirli olduğunu ifade etti.

KURBAĞALIDERE TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR
İstanbul'da yoğun görülen, deniz salyası olarak da adlandırılan müsilajin görüldüğü noktalardan olan , Moda Sahilleri ile Kurbağalıdere'de İBB ekipleri temizlik çalışması yaptı.Deniz yüzeyinde yoğun olarak bulunan deniz salyasını ekipler filelerle toplandı.Toplanan deniz salyalarının atık toplama tesislerine götürüldüğü öğrenildi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Yoğun şekilde deniz salyasının olduğu Fenerbahçe Sahili'nde vatandaşlar böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini dile getirdi.

Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi. "Şaşırdık böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bence sahillerin beton olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini temizleyecek. 1 aydır bu şekilde" diye konuştu.

"NORMALDE DENİZE GİRERİM BU SEFER AYAĞIMI BİLE SOKMADIM"
Kayıkhane işleten Atakan Eren de, "Böyle bir şey görmedim, 21 senedir buradayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş.

20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tekrar geliyor. Adam orada çalışıyor.

Denizin dibinde demir var, bulamıyor. Bulmaya çalışıyor, kazıyor. Siyah bir şey çıkıyor.

Normalde denize girerim. Bu sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de cilt kanseri olacak" dedi.

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