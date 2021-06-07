Son dakika | CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu vatandaş yalanladı: 21 senedir buradayım böyle bir şey görmedim

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Yoğun şekilde deniz salyasının olduğu Fenerbahçe Sahili'nde vatandaşlar böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini dile getirdi.

Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi. "Şaşırdık böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bence sahillerin beton olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini temizleyecek. 1 aydır bu şekilde" diye konuştu.

"NORMALDE DENİZE GİRERİM BU SEFER AYAĞIMI BİLE SOKMADIM"

Kayıkhane işleten Atakan Eren de, "Böyle bir şey görmedim, 21 senedir buradayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş.

20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tekrar geliyor. Adam orada çalışıyor.