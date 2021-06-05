Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

GÜNDE 3 MİLYON METREKÜP ATIK SU

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfusun 25 milyon civarında olduğuna dikkat çeken Dr. Kesici, "Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara'ya bırakılan atık su miktarı son 30 yılın ortalaması 2,1 milyon metreküpe ulaşıyor. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler. Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Bunda yağış sularının etkisi var" diye konuştu.

