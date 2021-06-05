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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi'nin özellikle son 30 yıldır ciddi kirliliğe maruz kaldığını belirterek, "Gerekli önlemler alınır, herkes bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirse 5 yıl içinde kokusuz Marmara Denizi'ni yeniden görebiliriz; 10 yıla kadar da biyoçeşitliliği artar" dedi.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:10
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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

Marmara Denizi'nde son günlerde hızla yayılan, 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilajı değerlendiren TTKD bilim danışmanı ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli Dr. Erol Kesici, denizin yeniden nasıl canlandırılabileceğini anlattı. Bölgede incelemelerini de sürdüren Dr. Kesici, hala teknelerin deterjanla yıkandığını ve atıkların denize bırakıldığını söyledi.

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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

TEMEL NEDEN DERİN DENİZ DEŞARJI
Marmara Denizi'nin özellikle son 30 yıldır ciddi kirliliğe maruz kaldığını açıklayan Kesici, "Marmara Denizi'nin 1990 yılında temizlenmesi gerekiyordu, ihmal edildi ve temizlenmedi. Kirliliğin temel nedeni yasalaştırılan 'derin deniz deşarjı' yani arıtmadan Marmara'nın çevresindeki tüm yerleşim birimlerinin evsel ve tarımsal atıklardan sanayi endüstriyel atıklara, gemi inşasından gemi trafiğine tüm atıkların hepsinin birikimi" dedi.

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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

GÜNDE 3 MİLYON METREKÜP ATIK SU
İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfusun 25 milyon civarında olduğuna dikkat çeken Dr. Kesici, "Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara'ya bırakılan atık su miktarı son 30 yılın ortalaması 2,1 milyon metreküpe ulaşıyor. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler. Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Bunda yağış sularının etkisi var" diye konuştu.

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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

YÜZDE 90'I EVSEL, TARIMSAL VE SANAYİ ATIKLARI
Marmara'yı kirleten etkenleri ikiye ayıran Dr. Kesici, kirliliğin yüzde 90'ının evsel, tarımsal ve sanayi atıklarından, yüzde 10'unun da deniz taşımacılığından kaynaklandığını söyledi.

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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

Gemilerin balast suları, atıklarını yıkama işlemleri gibi örnekler veren Kesici, "Bu sabah bir fotoğraf çektim, adam deterjanla yıkadı, denizin belirli kısmı deterjanla kaplandı. Su değiştirme, çöpler, buna benzer sistemler kontrol altında olmasına rağmen maalesef engellenemeyen sistemler. Dışarıdan gelen gemiler de aynı şekilde sintine atıkları yasak ama bırakılıyor" dedi.