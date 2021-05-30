Bursa'da salya yalanı! Temizlik bitti İBB geldi
Bir süredir Marmara'da görülen salya kirliliği ile ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlerce uğraştı kıyısındaki salyaları temizledi. Ancak CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz temizliği İBB’ye mal etmeye kalktı.
Bir süredir Marmara denizi kıyılarında görülen salya kirliliği ile ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya sahillerinde temizlik çalışmaları yürüttü. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise günler sonra İBB'den yardım isteyip, sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik yapılmış gibi algı yaptı.
Marmara Denizinin neredeyse tüm kıyılarında görülen ve halk arasında salya olarak bilinen ALG patlaması, Bursa sahillerini de vurmuştu. Balıkçıları etkileyen kirlilik ile ilgili düğmeye basan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya sahiline konuşlandırdığı özel bir araç ile günler süren salya temizliği yaptı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir algı operasyonu başlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinden araç istedi.
TEMİZLİK BİTTİ İBB GELDİ
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait BURULAŞ'a bağlı temizlik aracı Mudanya sahillerini adeta pırıl pırıl yapmasına rağmen, halkın gözünü boyamak ve yanıltmak için İBB'den yardım isteyen Türkyılmaz, gönderilen araca temiz sahilde göstermelik çalışması yaptırarak Mudanya sahillerini İBB temizledi algısı yaratmaya çalıştı.
VATANDAŞI KANDIRAMADI
Mudanya'daki proje ve çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, Hayri Türkyılmaz'ın özellikle sosyal medya hesaplarını kullanarak yaratmaya çalıştığı algıya inanmadı. Seçim döneminde Mudanyalılara vaat üstüne vaat veren Türkyılmaz, yalan siyaseti yine tutmadı.
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