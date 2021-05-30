Bursa'da salya yalanı! Temizlik bitti İBB geldi

Marmara Denizinin neredeyse tüm kıyılarında görülen ve halk arasında salya olarak bilinen ALG patlaması, Bursa sahillerini de vurmuştu. Balıkçıları etkileyen kirlilik ile ilgili düğmeye basan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya sahiline konuşlandırdığı özel bir araç ile günler süren salya temizliği yaptı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir algı operasyonu başlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinden araç istedi.