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Bursa'da salya yalanı! Temizlik bitti İBB geldi

Bir süredir Marmara'da görülen salya kirliliği ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi, günlerce uğraştı kıyısındaki salyaları temizledi. Ancak CHP’li Belediye Başkanı temizliği ’ye mal etmeye kalktı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Bursa'da salya yalanı! Temizlik bitti İBB geldi
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Bir süredir kıyılarında görülen salya kirliliği ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi, sahillerinde temizlik çalışmaları yürüttü. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı ise günler sonra 'den yardım isteyip, sanki tarafından temizlik yapılmış gibi algı yaptı.

Marmara Denizinin neredeyse tüm kıyılarında görülen ve halk arasında salya olarak bilinen ALG patlaması, Bursa sahillerini de vurmuştu. Balıkçıları etkileyen kirlilik ile ilgili düğmeye basan Mudanya sahiline konuşlandırdığı özel bir araç ile günler süren salya temizliği yaptı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir algı operasyonu başlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinden araç istedi.



TEMİZLİK BİTTİ İBB GELDİ
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait BURULAŞ'a bağlı temizlik aracı Mudanya sahillerini adeta pırıl pırıl yapmasına rağmen, halkın gözünü boyamak ve yanıltmak için İBB'den yardım isteyen Türkyılmaz, gönderilen araca temiz sahilde göstermelik çalışması yaptırarak Mudanya sahillerini İBB temizledi algısı yaratmaya çalıştı.



VATANDAŞI KANDIRAMADI
Mudanya'daki proje ve çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, Hayri Türkyılmaz'ın özellikle sosyal medya hesaplarını kullanarak yaratmaya çalıştığı algıya inanmadı. Seçim döneminde Mudanyalılara vaat üstüne vaat veren Türkyılmaz, yalan siyaseti yine tutmadı.

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