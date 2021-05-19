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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi

Kadıköy, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi. Kirlilikten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan Biçer isimli vatandaş, "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil." dedi.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:52
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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı.

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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi

Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.

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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi

Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi.

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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi

Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.

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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi

KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM
30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil. Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike" diye konuştu.