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İstanbul'da ürküten manzara! Kurbağalıdere beton dökülmüş gibi: Dereyi kaplayan salya havadan görüntülendi
Kadıköy, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi. Kirlilikten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan Biçer isimli vatandaş, "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil." dedi.
Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:52
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