7 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
7 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının hız kazanmasının ardından vaka sayılarında düşüş gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamalar gelirken, dikkatli olunması konusunda uyarılarda sürüyor. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!
7 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 927 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 740 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 873 bine ulaştı.
Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 205 bini, Hindistan'da 28 milyon 909 bini, Brezilya'da 16 milyon 907 bini ve Fransa'da 5 milyon 712 bini geçti.
İspanya'da turizm sektörünün talepleri doğrultusunda, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, ülkeye girişte Kovid-19 aşısı veya test zorunluluğuyla ilgili uygulamalar yarından itibaren gevşetilmeye başlanıyor.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.
Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da bazı eyaletlerde koronavirüs kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu. Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Maharashtra ve Yeni Delhi'de yarından itibaren iş yerlerinin tekrar faaliyet geçmesine izin verileceği açıklandı.
Fas, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki doz aşı yapılan kişilere "aşı pasaportu" verileceğini duyurdu.
Bangladeş yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların 10 gün daha uzatılacağını bildirdi.
Sağlık yetkilileri, Çin'in geliştirdiği Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.
İsrail'de bu sabah itibarıyla 12 ile 15 yaş arası çocuklar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı.
İsrail'de ayrıca, Kovid-19'un görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirilirken, salgın nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.
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