SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

"ÇOK ÜZÜLEREK AÇIKLIYORUM..."

Mülteci konusu insanlığın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Çok üzülerek açıklıyorum. En son Yunanistan'da yüksek teknolojili ses bombaları devreye alındı. Bunlar kullanılması halinde temas eden kişilerin güçlü bir şekilde zarar görecekleri tıbbi raporlarla açıklanıyor. Yunanistan sınırlarına mülteci gelmesin diye yapıyor, Avrupa'nın sınırlarını korumaktan bahsediyor. Ses bombaları bir çeşit silah. Sınırlarımıza ölümden kaçan insanlar yaklaşmasın diye bunu kullanacaksınız ondan sonra Avrupa değerlerinden bahsedeceksiniz.

"BU UYARILARIN 10 KATI 1000 KATI YUNANİSTAN'IN İHLALLERİ VAR"

Danimarka'da sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke dışına gönderebileceklerine dair yasa çıkarıldı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlem Evi, bu güçlü ses bombaların acı bir şekilde insanlara zarar vereceğini söylüyor. AB Komisyonu Sözcüsü mücadelenin Avrupa temel haklarına uymasını söylüyor. Bu uyarıların 10 katı 1000 katı Yunanistan'ın ihlalleri var. Bu ihlaller karşısında hiçbir iş yapılmıyor. Adeta Yunanistan'a 'her türlü hukuksuzluğu yerine getir, göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engelle' deniyor. Bu utanç vericidir. Cumhurbaşkanımız onlara Yunan sahil güvenliğinin göçmen botlarının batırıldığına dair bilgi ve belgeleri batırdığına dair fotoğraf vermesine rağmen hala bilgimiz yok deniyor.