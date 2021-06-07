AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Karadeniz’deki doğal gaz keşfi ile ilgili açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Karadeniz'de ortaya çıkan doğalgaz Türkiye'nin enerji tedarikinde oyun değiştirici bir aktör olarak yükselen bir işareti ortaya koydu." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Doğalgazın yaygınlaştırılmasını çevrenin korunmasına büyük etkisi vardır. Geniş kapsamlı ağaçlandırma sürdürülüyor. Bunlar gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımızın partimize yaptığı sunumlar gerekse MYK ve MKYK'ya üye arkadaşlarımızın kendi bölgelerinden getirdikleri duyarlıklar bakımından güçlü bir şekilde takip ediliyor. Karadeniz'de ortaya çıkan doğalgaz Türkiye'nin enerji tedarikinde oyun değiştirici bir aktör olarak yükselen bir işareti ortaya koydu. Amasra 1 kuyusunda doğalgaz keşfinin yapılması çok önemli. Daha önce Tuna 1'de doğalgaz keşfedildi. Deniz tabanında doğalgaz üretim tesisleri kurulacak, karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirilecek tesisler kurulacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, gerçekleştiren arkadaşlarımızın emekleri, Deniz Kuvvetlerimizin yüksek performansı Türkiye'nin kendi kaynaklarını keşfetme konusundaki güçlü iradesini gösteriyor. Türkiye içinde siyaset yapanlar Türkiye'nin zenginliklerinin artmasını eleştiri konusu yapıyor. Allah herkesin Türkiye'nin başarılarıyla sevinmeyi nasip etsin.