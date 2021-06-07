NATO'dan Türk askerine büyük övgü! Biz de bulaşmazdık!
GÜNDEM ahaber.com.tr
NATO İttifakı'na hizmet eden Napoli Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından Mehmetçik'in görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda Türk askerinden övgüyle söz edildi.
JFC Naples hesabından yapılan açıklamada "Bu adamlara bulaşır mıydınız? Hayır, biz de bulaşmazdık." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında AK40-GL bombaatarlarını kullanarak el bombaları ateşlediği belirtilirken "Bu adamlar 2021 yılı için öncü gücümüz. NATO'nun Mukabele Gücü'nden." denildi.
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