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NATO'dan Türk askerine büyük övgü! Biz de bulaşmazdık!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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NATO'dan Türk askerine büyük övgü! Biz de bulaşmazdık!

'na hizmet eden 'nın resmi Twitter hesabından Mehmetçik'in görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda Türk askerinden övgüyle söz edildi.

hesabından yapılan açıklamada "Bu adamlara bulaşır mıydınız? Hayır, biz de bulaşmazdık." ifadelerine yer verildi.

askerlerinin kapsamında AK40-GL bombaatarlarını kullanarak el bombaları ateşlediği belirtilirken "Bu adamlar 2021 yılı için öncü gücümüz. NATO'nun Mukabele Gücü'nden." denildi.

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