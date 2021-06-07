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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TİP'li Ahmet Şık’a sert tepki! "Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var?"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Ahmet Şık'ın hadsiz sözleri hakkında, 'Milletvekili sıfatı taşıyan birinin devlet katildir demesi, biz bu üslubu nereden biliyoruz. Silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üslup. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? Böylesi bir iki yüzlülük kabule dilebilir bir şey değil.' dedi.