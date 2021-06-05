05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre  Boğazı'ndan geçen 'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', 'ne doğru yol aldı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.



İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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