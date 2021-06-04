Son dakika: Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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