Dünya Çevre Günü'ne Türkiye'den imza! Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak tesis açılıyor





GÖLDE DİP TEMİZLİĞİ

Van Gölü kıyısında ciddi dip çamurunun olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Tuşba ilçesi ile YYÜ arasında yer yer kokudan insanların gezemeyeceği durum söz konusu. Bunu da ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi ve Çevre Şehircilik Bakanı'mıza ilettiğimizde sağ olsunlar, bakanlıktan 10 milyon hibe desteği belediyemize verdiler. 10 milyon da belediyeden katkı sunarak, bunun temizliğine başlayacağız. Sembolik olarak sayın bakamınızın gelişinde bu başlatıldı ama bundan sonraki işimiz gölde dip çamurunun temizlenmesi. Bu da yetmiyordu. Bizim şehir merkezinde sahil kenarında 300 civarında ahır vardı. Bunların hepsini kaldırdık.