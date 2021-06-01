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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"'ın kuzeyindeki bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya pençe darbesi: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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