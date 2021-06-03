Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.
Irak'ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/i0wxLc393u