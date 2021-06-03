Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.

Irak'ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz.



Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/i0wxLc393u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021