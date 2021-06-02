Son dakika: MSB duyurdu: METİ timine İran'dan roketli saldırı! Anında karşılık verildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.
Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.