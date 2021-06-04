Başkan Erdoğan Mahmur'u işaret etmişti! Uzman isim konuştu: Emir verilsin yeter

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" sözleriyle verdiği operasyon sinyaliyle Türkiye'nin teröristleri ortadan kaldırmadaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Irak ve Suriye'de evleri basarak eli silah tutan herkesin kaçırılarak götürüldüğü Mahmur'un terörün kuluçka yuvası haline gelmesinin temelleri 1994 yılında atıldı.

Süreci anlatan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mahmur'a operasyon gerçekleştirmenin tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Çukurca ve Uludere'den 94'te 1000 civarı insanı kaçırdılar.ABD tezgahı kurdu, Mahmur proje olarak hazırlandı. 98'de BM burayı tanıdı, mülteci kampı olarak ödenek ayırdı" dedi.

Türk yetkililer, mücadelenin terörle olduğunun altını çizerek bu mücadelede terör örgütlerinin yanında kimin durduğunun önemi olmadığını ifade ediyor.