Başkan Erdoğan Mahmur'u işaret etmişti! Uzman isim konuştu: Emir verilsin yeter
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahmur'a operasyon yapılabileceğinin sinyalini geçtiğimiz günlerde vermişti. Bölgeye yapılacak operasyonu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Sincar operasyonunda Mahmur'a çok yaklaştık. Emir verildiği takdirde saatler içinde bölge tamamen temizlenir. 'Bu yaz bu iş bitti' denilmesi için Mahmur'a operasyon şart.” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" sözleriyle verdiği operasyon sinyaliyle Türkiye'nin teröristleri ortadan kaldırmadaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Irak ve Suriye'de evleri basarak eli silah tutan herkesin kaçırılarak götürüldüğü Mahmur'un terörün kuluçka yuvası haline gelmesinin temelleri 1994 yılında atıldı.
Süreci anlatan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mahmur'a operasyon gerçekleştirmenin tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Çukurca ve Uludere'den 94'te 1000 civarı insanı kaçırdılar.ABD tezgahı kurdu, Mahmur proje olarak hazırlandı. 98'de BM burayı tanıdı, mülteci kampı olarak ödenek ayırdı" dedi.
Türk yetkililer, mücadelenin terörle olduğunun altını çizerek bu mücadelede terör örgütlerinin yanında kimin durduğunun önemi olmadığını ifade ediyor.
BU BEKA MESELESİ
Türkiye'nin Mahmur'a operasyon gerçekleştirmesinin 'bir tercih değil, zorunluluk' olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Eğer terörle mücadelede "bu yaz bu iş bitmiştir" demek istiyorsak ki hedef o, Sincar- Kandil- Mahmur üçgeninde büyük bir harekat yapmalıyız" diye konuştu.
Mahmur'un terör yuvası olduğunun dünya tarafından bilindiğini kaydeden Başbuğ, "Uluslararası basın organlarında "Mahmur'da teröristler eğitim alıyor" diye haberler yer aldı. Bunların hepsi birer delil aslında. Bu beka meselesi" değerlendirmesinde bulundu.
94'TE KURULAN ABD TEZGAHI!
Mahmur'un Birleşmiş Milletler(BM) tarafından ödenek ayrılan bir yer olduğuna değinen Başbuğ, şunları söyledi:
"Mahmur proje olarak hazırlandı. 94'te Çukurca ve Uludere'de köylüler ABD'nin akıl vermesiyle terör örgütü tarafından sınır ötesine kaçırıldı. Yapılan iş 'Can güvenliği yok. Türkiye'ye bağlılık hissetmedikleri için Irak'a kaçtılar' diye maskelendi Esasen öyle bir şey yok. Sınır köyleri sürekli saldırı altında olduğu için bazı köyleri boşaltmıştık. 1000 civarı insanı kaçırdılar. ABD tezgahı şöyle kurdu: Bu insanları buraya göç ettiririz, proje bir belde oluştururuz, BM hamiliğini de alıp Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırırız. 98'de BM burayı tanıdı, mülteci kampı olarak ödenek ayırdı.Türkiye 'burası mülteci kampı değil, terör yuvası' diyerek uluslararası hukuka başvurdu.Bunun üzerine o yıllarda BM kamp boşaltıldı diye fotoğraflar paylaştı ama yalandı. Orası boşaltılmadı, genişletilerek terör örgütüne eğitim kampına dönüştürüldü. O dönem kaçırılan insanların akıbeti belli değil. Bu kılıfla başladı, sonra Mahmur bir kuluçka yuvasına dönüştürüldü."
EMİR VERİLSİN YETER!
Coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda Mahmur'un operasyon yapma zorluğu açısından Sincar ve Kandil'le kıyaslanamayacağını anlatan Başbuğ, "Sincar bölgedeki en dağlık bölge, Kandil kendine has bir coğrafya. Mahmur BM statüsüne sokmak için köy ilk kurulduğunda kolay bir arazi seçildi. Mehmetçik için o arazi engel teşkil etmez. Sincar Operasyonunda Mahmur'a çok yaklaştık. Emir verildiği takdirde saatler içinde bölge tamamen temizlenir" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?
- Filyos Limanı nerede, hangi ilde? Filyos Limanı projesi ne zaman başladı? Zonguldak Filyos Limanı harita konumu
- Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira arış oranı hesaplama!
- Yarın yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu hafta sonu...
- Başkan Erdoğan'ın müjdesi nedir? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu?
- Cuma hutbesi tam metni 4 Haziran 2021! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe...
- Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
- İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...
- Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...
- BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
- İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?