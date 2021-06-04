Son dakika: Meclis’te Marmara alarmı! Deniz salyası Karadeniz’i de yok eder

BİYOLOJİK KORİDOR

Bilim insanları Marmara Denizi'ni su canlıları için kuluçkalık, çevre denizler için biyolojik koridor ve genetik materyal havuzu olarak nitelendiriyor. Marmara Denizi alt akıntı yoluyla Karadeniz'e oksijen taşıyor, canlı bir su. Ama şu anda bu müsilaj nedeniyle belki Karadeniz'e de oksijen taşıyamadığımız için Türkiye'nin balıkekonomisinin yüzde 60'ının gerçekleştiği denizin ölmesine sebebiyet verecek bir durum var. Çünkü Marmara Denizi ölürse peşinden Karadeniz de ölür.