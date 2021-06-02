Marmara Denizi’nde deniz salyası kabusu! Kurtarmak için plan





ÖRNEKLER İNCELENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Kurum, sorunun ortak akılla çözülebileceğini ifade ederek, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de deniz salyası. Bu çevresel soruna da yine hep birlikte- ortak akılla-çözüm üreteceğiz" dedi. Kurum, "Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor" ifadelerini kullandı.