Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Eğer Marmara Denizi'nde olan girdiyi çok hızlı biçimde en azından 4'e indirebilirsek, 6-7 yıl içinde bir iyileşme görebileceğiz. Çok hızlı bir iyileşme kolay değil, vakit ve sabır istiyor ama bir an önce bazı önlemleri almamız gerekiyor" dedi. Öte yandan Bostancı Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, su altı kamerasıyla ve drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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