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Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Eğer Marmara Denizi'nde olan girdiyi çok hızlı biçimde en azından 4'e indirebilirsek, 6-7 yıl içinde bir iyileşme görebileceğiz. Çok hızlı bir iyileşme kolay değil, vakit ve sabır istiyor ama bir an önce bazı önlemleri almamız gerekiyor" dedi. Öte yandan Bostancı Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, su altı kamerasıyla ve drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:43
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Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!
Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları AA ve TRT ekipleri Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!
Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

İstanbul ve Çanakkale Boğazları dahil 100 ayrı istasyondan CTD cihazı aracılığıyla alınan numuneler, Bilim-2 Gemisi'nin laboratuvarında analiz ediliyor.

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Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!
Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

Analizler sonucunda da Marmara Denizi'ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplantkon, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bilgiler bir veri havuzunda toplanıyor.

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Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!
Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yürüttükleri çalışmalara ve elde ettikleri sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, Bilim-2 Gemisi ile uzun süredir tüm ulusal denizlerde çalışmalar yürüttüklerini, son dönemlerde özellikle Marmara'ya odaklandıklarını çünkü süre gelen bir oksijen azalması gözlemlediklerini aktardı.

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Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!
Marmara'da deniz salyası takibi: Çok hızlı bir iyileşme kolay değil!

Bunun sebeplerinden birinin besin tuzlarının miktarının artması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Salihoğlu, "Son dönemde müsilaj olayları da gündemde. İklim değişimi de aşırı balıkçılık da bunu tetikleyen faktörler. Marmara Denizi'ni tüm parametreleriyle çalışmak gerekiyor. Yoksa bu tür müsilaj gibi olayları doğru şekilde analiz edebilip, sonuçlarını doğru şekilde ortaya koyamazsınız." dedi.