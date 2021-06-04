Son dakika: Uzun Mehmet Camii'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Şimdiden Zonguldak'ın simgesi oldu
"Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün ibadete açıldı. Adını, 1829 yılında taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'ten alan cami, sahil kenarındaki sosyal donatılarıyla şimdiden kentin simgesi oldu. Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Ezandan rahatsız olanlar milletin birliğine saldırıyor. Milletimiz fitnelerin hiçbirine geçit vermedi" dedi. Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami bugün ibadete açıldı. Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.
Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir.
BİR YERE İSİM VERİYORSAK ONUN BİR ANLAMI VAR
Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır. Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı var.
Milletimizin asırlardır bükülemeyen bileğinin her mücadeleden zaferle çıkmasının gerisinde birliği, beraberliği vardır. 1000 yıla yakın süreçte çağlar değişse de kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladılar. Bunun için cem olduğumuz, yani kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Cami, cem olunan yerdir. Ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için çok uğraştılar. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.
BİR MÜJDE DAHA GELEBİLİR
İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. Camilerimiz bu mücadelemizin kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum, ben Devrek'liye inanıyorum.
Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu.
ETRAFI GÜL SUYU İLE YIKANDI
Isparta Belediyesi, Ayasofya Cami ve Taksim Camii açılışlarında, camiyi Osmanlı geleneği olan gülsuyu ile yıkama işlemini bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Zonguldak'ın Uzun Mehmet Camii'nde de gerçekleştirdi.
GÜLSUYU, GÜL KOLONYASI İLE GÜL LOKUMU İKRAM EDİLDİ
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ın daveti ile şehre giden Isparta Belediyesi Cuma Namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii ve çevresindeki hazırlıklarını tamamladı.
Isparta Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesinde Uzun Mehmet Camii içerisini gül suyu, dış mekanlarını da seyreltilmiş gülsuyu ile yıkandı. Yine namaz öncesinde cemaate şişelenmiş gülsuyu, gül kolonyası ile kutular içerisinde gül lokumu ikram edildi.
"BURADA BULUNMAKTAN SON DERECE MUTLUYUM"
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki ilk ziyaretini Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a yaptı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 1829 yılında Zonguldak'ta taş kömürünü ilk bulan Uzun Mehmet'in ismini taşıyan Camii'nin, şehre ve ülkeye hayırlı olması temennilerinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Böylesine ihtişamlı bir camimizin Zonguldak'a kazandırılmasından ve açılışında bulunmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.
"ŞEHRİMİZİN BÜTÜN CADDE VE SOKAKLARI, ANA ARTERLERİMİZ GÜL KOKTU"
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kendilerinin davetlerini kırmayıp illerine geldiğini belirterek, "Şehrimizin bütün cadde ve sokakları, ana arterlerimiz gül koktu. Bir Osmanlı geleneğinin şehrimizde yaşatılması, camimizin iç ve dış mekanlarının gül suyu ile yıkanmasından dolayı teşekkür ediyor, sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade ediyorum" diye konuştu.
UZUN MEHMET CAMİİ
Terakki Mahallesi'nde yapımı 1,5 yıldır devam eden ve ismi Başkan Erdoğan tarafından duyurulan cami, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine inşa edildi.
İsmini 8 Kasım 1829'da kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor.
Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otoparkın yanı sıra 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.
İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.
"BU ESERLERİ DAHA ÖNCE HAYAL EDERDİK"
Caminin kentin silüetini değiştirecek bir ibadet yeri olduğunu aktaran Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "6 bin vatandaşımızın aynı anda ibadet edebileceği ve kente çok yakışan, taraflı, tarafsız herkes tarafından beğenilen, etrafındaki parkıyla beraber bütünlük sağlayan muazzam eseri kente kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren, emeği geçen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Alan, aylardır gece gündüz mesai harcandığını belirterek, "Sahilde her açıdan muazzam mimariye, muhteşem esere sahip olduk. Bu eserleri daha önce hayal ederdik, Allah nasip etti. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
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