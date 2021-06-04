FETÖ elebaşının tecavüzcü yeğenine dokunan yanmış! "Dosyayı kapatmazsan..."

Savcı Mustafa Kızılateş, o dönem yaşadıklarını Sabah'a anlattı. Başsavcıvekili Taner Aksakal, Savcı Kızılateş'i "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" diyerek tehdit etmiş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını belirterek "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız" demişti.

'DOSYAYI KAPATMAZSAN BAŞINA GELECEKLERİ HAYAL EDEMEZSİN'

Savcı Mustafa Kızılateş: Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in adının geçtiği tecavüz dosyasının bana ulaşması üzerine Erzurum Başsavcıvekili Taner Aksakal, yanıma gelerek "Savcım, dosyayı ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. Ardından soruşturma üzerindeki yetkisini kullanarak tecavüz dosyasını ikiye böldü. Başsavcıvekili olmasından dolayı bu tür dosyalara bakma yetkisi olmamasına rağmen Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in isminin geçtiği dosyayı kendisine aldı.