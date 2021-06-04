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FETÖ elebaşının tecavüzcü yeğenine dokunan yanmış! "Dosyayı kapatmazsan..."

tarafından gerçekleştirilen başarı operasyonla yakalanıp 'ye getirilen elebaşı 'in yeğeni 'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gülen'e tecavüz davasını açan savcı Mustafa Kızılateş, "Dosya üzerinden açıkça tehdit edildim" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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FETÖ elebaşının tecavüzcü yeğenine dokunan yanmış! Dosyayı kapatmazsan...

'in yurtdışında yaptığı operasyonla 'ye getirdiği terör örgütü elebaşı 'in yeğeni , 'da sorguya alındı. Gülen'e FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgüt yönetimiyle ilgili yöneltilen soruların yanında 'da 2007'de 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği olay hakkında da sorular yöneltiliyor.

Gülen'in de bulunduğu tecavüz dosyası, firari örgüt üyesinin yakalanmasıyla tekrar gündeme geldi. O dönem soruşturma dosyasına bakan savcının meslekten ihraç edildiği, Gülen'in kardeşi ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktorun ise 'Terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındığı belirlenmişti. Takipsizlik vererek dosyayı kapatan hakim ve savcılar ise 'un ardından meslekten atılmıştı.

Savcı Mustafa Kızılateş, o dönem yaşadıklarını Sabah'a anlattı. Başsavcıvekili , Savcı Kızılateş'i "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" diyerek tehdit etmiş. Başkan , 19 Mayıs'ta FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını belirterek "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız" demişti.

'DOSYAYI KAPATMAZSAN BAŞINA GELECEKLERİ HAYAL EDEMEZSİN'

Savcı Mustafa Kızılateş: Seyfullah Gülen, yeğenleri ve Selahaddin Gülen'in adının geçtiği tecavüz dosyasının bana ulaşması üzerine Erzurum Başsavcıvekili Taner Aksakal, yanıma gelerek "Savcım, dosyayı ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. Ardından soruşturma üzerindeki yetkisini kullanarak tecavüz dosyasını ikiye böldü. Başsavcıvekili olmasından dolayı bu tür dosyalara bakma yetkisi olmamasına rağmen Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in isminin geçtiği dosyayı kendisine aldı.

Ardından tekrar bana gelen Aksakal, "Bu dosyaya takipsizlik kararı ver ve dava açma" şeklinde uyarılarda bulundu. "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" dedi. Bunun üzerine "Beni öldüreceklerini bilsem de istediklerini yapsalar da ben bu tecavüz dosyasını kapatmam" dedim.

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