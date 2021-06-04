FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in tecavüzcü yeğeni Selahaddin Gülen'e dokunan yanmış! "Dosyayı kapatmazsan..."

MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in Emniyet'teki sorgusu sürüyor. Gülen hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçunun yanı sıra, 2007 yılında 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz suçundan da yakalama kararı bulunuyordu. O dönemde "tecavüz" davasını açan Savcı Mustafa Kızılateş Sabah Gazetesi'ne konuştu. Kızılateş, dönemin FETÖ'cü Başsavcıvekili'nin dosyayı kapatması için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

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