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Haberler Galeri PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

Emniyet Genel Müdürlüğünün "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunda, terör örgütünün hukuki ehliyetsizliklerinden faydalandığı çocukları, sabıkalı ve aranır duruma gelmeleri halinde örgütün dağ kadrosuna gönderdiği tespitine yer verildi. Raporda, teslim olan bir teröristin "Okulu bırakıp işe başladıktan sonra ara sıra HDP binasına gidiyordum. Burada tanıştığım bir örgüt mensubu, 'Örgüte katılırsan zengin olursun ve rahat yaşarsın' diyerek beni kandırdı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca terörist Murat Karayılan'ın çocuk örgüt mensuplarıyla özel olarak ilgilendiği belirtilen raporda dikkat çeken detaylara yer verildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 13:10
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PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda terör örgütü PKK/KCK'nın çocukları istismar faaliyetlerinin, kuruluş yıllarından itibaren sürdürdüğü stratejinin bir parçası olduğu belirtildi. Raporda, çocukların eylemlerde kullanılmasının, örgütün silahlı faaliyetlerinin artış gösterdiği 1990'lı yıllarda en üst seviyeye çıktığı ve bugün de bu tutumun devam ettiği kaydedildi.

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PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN TEHDİT GÖRÜLMÜYOR
PKK/KCK'nın eleman temini konusunda yaş sınırı gözetmediği aktarılan raporda, Irak'ın kuzeyinde çocuklara silahlı eğitim verilen kampların olduğu, Gara'da bulunan "Tabura Zaroken" adındaki sözde çocuk taburunun sorumluluğunu terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın yaptığı ve sözde örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan'ın, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgilendiği bilgisine yer verildi.

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PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

Terör örgütünün, çocukları eylemlerde yoğun olarak kullandığı belirtilen raporda, "Yasal statüleri istismar edilen çocuklar, bilinçli şekilde örgüt içerisine çekilmekte ve kara propaganda amacıyla başta illegal gösteriler olmak üzere sokak eylemlerinde ön saflara itilmektedir. Bu tarz eylemlerle hukuki ehliyetsizliklerinden faydalanılan çocuklar, sabıkalı ve aranır duruma gelmeleri halinde ise örgütün dağ kadrosuna aktarılmaktadır." denildi.

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PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

PYD/YPG'NİN ÇOCUK İSTİSMARI
Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, 2012'den itibaren Suriye'nin kuzeyini işgal etmeye başlamasıyla eleman temini noktasında da PKK/KCK ile aynı stratejiyi izlediğine vurgu yapılan raporda, Suriye'deki varlığını sağlamlaştırmak amacıyla militan sayısını artırma ihtiyacı duyan PYD/YPG'nin, tehdit, kaçırma, kandırma, maaş bağlama gibi yöntemlerle veya kimsesiz olmasından yararlanarak küçük yaştaki çocukları sistematik şekilde örgüt saflarına kattığına işaret edildi.

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PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

Raporda, sözde çocuk taburlarında silahlı/ideolojik eğitimler verilen çocukların, daha sonra çatışma bölgelerine gönderildiği, çatışmalarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraf ve videolarının kara propaganda amacıyla bazı basın-yayın organlarına servis edildiği aktarıldı.