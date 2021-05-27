PKK'nın çocuk istismarı! Terörist Murat Karayılan özel olarak ilgilenmiş

Emniyet Genel Müdürlüğünün "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunda, terör örgütünün hukuki ehliyetsizliklerinden faydalandığı çocukları, sabıkalı ve aranır duruma gelmeleri halinde örgütün dağ kadrosuna gönderdiği tespitine yer verildi. Raporda, teslim olan bir teröristin "Okulu bırakıp işe başladıktan sonra ara sıra HDP binasına gidiyordum. Burada tanıştığım bir örgüt mensubu, 'Örgüte katılırsan zengin olursun ve rahat yaşarsın' diyerek beni kandırdı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca terörist Murat Karayılan'ın çocuk örgüt mensuplarıyla özel olarak ilgilendiği belirtilen raporda dikkat çeken detaylara yer verildi.