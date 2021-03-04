Terörist Murat Karayılan hakkında flaş itiraf! Saklanmak için bakın ne yapıyor

TERÖRİST CEMİL BAYIK'IN KORKUSU

Örgüt elebaşılarından Cemil Bayık, MİT'ten nasıl korktuklarını ve MİT'in başarısını bir süre önce örgütün yayın organlarına yaptığı son dakika açıklamasında şu sözlerle itiraf etti: "MİT şu anda Irak'ın her alanında kendisini örgütlemektedir. MİT'in Irak'ta çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz. MİT içimize kadar sızmış. Kandil'e yönelik saldırılar da bunu doğrulamaktadır. Kayıplarımız da açıkça bunu ortaya koymaktadır."