Terörist Murat Karayılan hakkında flaş itiraf! Saklanmak için bakın ne yapıyor
Yakalanan bir terörist, Mehmetçik'ten köşe bucak kaçan terörist Murat Karayılan hakkında flaş itiraflarda bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan A.D., Karayılan'ın İHA/SİHA'lardan kaçmak için Arapların yerel kıyafetleriyle ve tek gezdiğini açıkladı.
Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan PKK'nın sözde özel güç sorumlusu A.D. (34) önemli açıklamalarda bulundu.
"SÜREKLİ YÜZÜNÜ KAPATIYOR"
Örgütten kaçabilmek için MİT'in internet sitesi üzerinden kendini ihbar ettiğini anlatan A.D. şunları anlattı:
"Karayılan bir yere giderken, İHA ve SİHA'lardan kurtulmak için, Arapların yerel kıyafeti olan beyaz entari giyip sarık takıyor. Dikkat çekmemek için kalabalık korumayla gezmiyor. Yanına en güvenliği 3 kişiyi alıyor. Suikast girişimine karşı yüzünü sürekli kapatıyor."
İHA/SİHA ISKALAMIYOR
Örgüt elebaşıları arasında 'Sıra hangimizde' kâbusu yaşatan MİT'in ve TSK'nın son 2 yıldır kullandığı ANKA-İ ve TB-2 İnsansız Hava Aracı ile çok sayıda sözde lider ve örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
HAİN ÖRGÜTE KIRMIZI LİSTE DARBESİ
Son 2 yılda İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategorisinde bulunan, 9 milyon liralık mavi kategoride yer alan, 3 milyonluk turuncu kategoride yer alan 1 ve gri kategoride 500 bin lira ödülle aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve TSK'nın sivil yerleşim yerleri ve sivillere zarar vermeden icra ettiği noktasal hava harekâtlarıyla örgütün sözde saha ve bölge yöneticilerinin de aralarında olduğu teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, örgüt elebaşıları arasında da korku had safhaya ulaştı.
TERÖRİST CEMİL BAYIK'IN KORKUSU
Örgüt elebaşılarından Cemil Bayık, MİT'ten nasıl korktuklarını ve MİT'in başarısını bir süre önce örgütün yayın organlarına yaptığı son dakika açıklamasında şu sözlerle itiraf etti: "MİT şu anda Irak'ın her alanında kendisini örgütlemektedir. MİT'in Irak'ta çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz. MİT içimize kadar sızmış. Kandil'e yönelik saldırılar da bunu doğrulamaktadır. Kayıplarımız da açıkça bunu ortaya koymaktadır."
PKK'NIN SAHA SORUMLUSU TÜKENDİ
Son dakika bilgisi: PKK'nın sözde saha sorumluları etkisiz hale getirilince örgüt çöküşe geçti. Teröristlerin toplu olarak teslim olması an meselesi. Her geçen gün hem Suriye topraklarından hem de Irak'ın kuzeyinden güvenlik personelimizle irtibat sağlayıp saatlerce yürüyerek teslim olan teröristlerin sayısı artmakta.