Ali Babacan ve Abdullah Gül skandalında yeni itiraf! Bakın Gül nasıl ikili oynamış
Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan'a ihanet ettiğini itiraf etmesinin ardından siyaset gündemi yeni bir skandalla çalkalandı. Babacan gibi ikili oynayan bir diğer ismin ise Abdullah Gül olduğu ortaya çıktı. O dönem Cumhurbaşkanı olan Gül'ün 1 Mart tezkeresini imzaladıktan sonra Meclis'ten geçmemesi için çalışma yaptığı öğrenildi.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis'ten geçmemesi için çalışma yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin "1 Mart tezkeresinin altında kimin imzası olduğunu biliyor musunuz? Abdullah Gül. Onun imzasıyla geldi bu tezkere. ABD ile görüşüyorsunuz ve "Biz yaptık ama usulen" diyorsunuz" şeklindeki ifşaatının ardından Gelecek Partisi'nden konuyla ilgili bir itiraf daha geldi ve olay bu son dakika gelişmesiyle bir üst perdeye taşındı.
İMZALAYIP GÖNDERDİ, BİZE DE GEÇMESİNİ İSTEMEDİĞİNİ HİSSETTİRDİ!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yarcımdısı Ayhan Sefer Üstün iddiaları doğruladı. Üstün ifadesinde "Dönemin Başbakanı dosyayı usulen sevk etmiş ve tezkereye karşı olduğunu hissettirmiştir" dedi.
Konuyla ilgili AK Partili milletvekillerinden çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte öne çıkanlar:
"PARTİSİNİN ALEYHİNDE ÇALIŞAN PARTİLİLER!"
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Siz bir partinin mensubusunuz. Bir parti adına görev yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizin o parti politikaları esasında hareket etmeniz gerekiyor. Bu ikircikli ve samimiyetsiz bir tavırdır. Bugün bakıldığında bu isimlerin AK Parti'yi zayıflatmak ve sayın Cumhurbaşkanına zarar vermek için muhalefetle birlik olduğunu görüyoruz.
GÜNEŞ MOTEL OLAYINDAN DAHA ÇİRKİN
AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu: Güneş Motel olayında DP'dena yrılan 11 vekilin CHP'ye destek vererek hükümet kurma pazarlığı var. Bugün de Ali Babacan'ın düştüğü nokta itirafları kapsamında aynı olayı daha çirkin şekilde gerçekleştirdiği ve Abdullah Gül'ün yaptığı şunu ortaya koyuyor. Bu Türkiye'nin menfaatine bir hamle yapılacağı zaman o hamlenin arkasında duramayacağının göstergesidir. Cumhurbaşkanımız çelik gibi dururken bunlar anında esneyebileceklerini göstermişlerdir.
"RÜZGARA GÖRE YÖN BELİRLEYEN TİPLER"
AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun: Bir siyasetçinin bir tezkereye karşı olması yanında olması kadar normaldir. Burada sorun ikircikli tavırdır. İmzaladığınız tezkerenin geçmemesi için çalışmaktır. Bu bir tarzdır bir karakterdir. Babacan olayı da böyledir. Burada bir sabitiniz yok. Rüzgar ne yöne gelirse ona göre güçlü tarafın, galibin yanında olma ve "Ben de oradaydım" psikolojisidir bu.
SESSİZLİKLERİYLE ÖVÜNÜYORLAR!
Prof. Dr. Mehmet Şahin: Milletvekilliği, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, akıllarına gelebilecek her türlü makama gelmiş kişiler kritik dönemlerde dikkat edin hiç yoklar.
Bir de bununla övünürler. Sayın babacan dedi ki "Benim bir açıklamamı gördünüz mü?" görmedik. İşte sorun da burada. Konuşma orucuna girip ayrıldıktan sonra biz göbeğindeydik görünmek istemedik türünden çıkışlar. Gül ve Babacan gibi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...