Son dakika: HDP’li Mithat Sancar’dan muhalefete çağrı: Ortak mücadele edelim

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM" ÇAĞRISI

Sancar, "Bu karanlık dönemden çıkış, güçlerimizi birleştirirsek hep birlikte mücadele edersek mümkündür. Biz HDP olarak üstümüze düşeni yapmak için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Ortak demokrasi mücadelesi vermeliyiz" dedi.