İstanbul Havalimanı'nda yolcular 1,5 saatte PCR test sonuçlarını alabilecek
Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.
İstanbul Havalimanı'nda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 24 saat hizmet veren PCR Test Merkezi, günlük 20 bin test kapasitesiyle yolculara hizmet veriyor.
Test merkezinde PCR testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yapılıyor.
Corona virüs salgını nedeniyle geçen yıl havalimanında kurulan test merkezinde yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, terminalde bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde inceleniyor.
PCR test sonucu 1,5 saat, antikor sonucu 45 dakika, antijen sonucu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de mesajla yolcuya bildiriliyor.
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