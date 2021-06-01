01 Haziran 2021, Salı
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İstanbul Havalimanı'nda yolcular 1,5 saatte PCR test sonuçlarını alabilecek

önlemleri kapsamında 'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021
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İstanbul Havalimanı'nda yolcular 1,5 saatte PCR test sonuçlarını alabilecek

'nda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 24 saat hizmet veren Merkezi, günlük 20 bin test kapasitesiyle yolculara hizmet veriyor.

Test merkezinde testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yapılıyor.

nedeniyle geçen yıl havalimanında kurulan test merkezinde yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, terminalde bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde inceleniyor.

PCR test sonucu 1,5 saat, antikor sonucu 45 dakika, antijen sonucu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de mesajla yolcuya bildiriliyor.

Yolcuların PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve olarak paylaşılıyor.

Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan , kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor.

İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden (reservation@igapass.com) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.

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