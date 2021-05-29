Son dakika: Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na çok sert HDP eleştirisi: Ben yukarıda görüşüp basın toplantısında kaçmam
Son dakika haberine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP üzerinden yüklendi. "Ben yukarıda görüşüp basın toplantısından kaçmam" diyen Muharrem İnce, eski genel başkanını cesaretsizlikle suçladı. Seçim gecesi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan İnce, Başkan Erdoğan için "Adam kazandı" sözünün arkasında durdu. "Adam 20 yıldır kazanıyor." dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisine HDP üzerinden yüklendi. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu vardı. Muharrem İnce, "Yukarıda görüşüp basın toplantısında kaçmam. Yürekli dururum." dedi. İnce, "Ben Atatürkün partisine laf söyletmem söyleyeni kapının önüne koyarım koymuyorsa ben giderim." ifadelerini kullandı.
Sözü seçim gecesine getiren Muharrem İnce, "Adam kazandı" sözünün arkasında durdu ve CHP'lilerden gelen eleştirilere yanıt verdi. İnce, "Ya adam 20 senedir kazanıyor zaten bir tek o seçimde kazanmadı. Hayalleri yeşerttik ama kazanamadık doğru. Adam kazandı." diye konuştu.
"ADAM ÇÖKERTTİ" GÖNDERMESİ
Muharem İnce, "CHP'nin seçim sitemi çöktü. Bugün geri dönsek bir şey yapardım; doğru CHP Genel Merkezi'ne giderdim sistemin çöktüğünü o gece millete anlatırdım. Geldim bunların sistemi çökmüş bunlar bana bilgi vermiyor. O zaman da bir milyon kişi CHP Genel merkezini basardı. Parti korumak adına bunu yapamadım bana dua etmeleri lazım." dedi.
CHP YANDAŞI MEDYAYI DA HEDEF ALDI
İnce, "Ben basın toplantısı yaptım mı herkese açarım. Kim gelirse. A Haber seni veriyor. Halk TV niye vermiyor. Onu sorsana banane A Haber veriyorsa veya vermiyorsa. Bir dakika veriyorsun beni. Akşam yeni kurulan başka partiyi üç saat veriyorsun bunu neden sorgulamıyorsun. Sen faturaları keseceksin CHP'li belediyelere, muhalefet belediyelerine... Sonra diyeceksinki İnce'yi göstermem ben." diyerek CHP yandaşı medyayı hedef aldı.
Muharrem İnce, "Bizi ziyarete gelirler, 'hoş geldiniz, sefa geldiniz' gizli saklı yok. Milletin gözünün önünde herkes bilecek. Bizim 6 kırmızı
çizgimiz var. Onlardan birisi terörün her türlüsünü kınamak." şeklinde konuştu. İnce, "Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Terörün her türlüsünü kınarsan bir metin yazarız, imza atarsan herkesle konuşuruz. Ama bu çizgilerimizle bir başka parti çıkar…." ifadelerini kullandı.
ATATÜRK UYARISI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Atatürk'le ilgili kırmızı çizgimiz var. Uyarsa görüşmeler devam eder, uymazsa çay içer orada kalırız. Görüşme biter. Milleti kandırmayız." dedi.
BİRİNCİ OLAĞAN KURULTAY İÇİN 18 EYLÜL'Ü İŞARET ETTİ
Bir aksilik olmazsa 18 eylülde kurultayımızı yapacağız bütün hazırlıklarımız onun üzerine.
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