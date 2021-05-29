Son dakika: Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na çok sert HDP eleştirisi: Ben yukarıda görüşüp basın toplantısında kaçmam

CHP YANDAŞI MEDYAYI DA HEDEF ALDI

İnce, "Ben basın toplantısı yaptım mı herkese açarım. Kim gelirse. A Haber seni veriyor. Halk TV niye vermiyor. Onu sorsana banane A Haber veriyorsa veya vermiyorsa. Bir dakika veriyorsun beni. Akşam yeni kurulan başka partiyi üç saat veriyorsun bunu neden sorgulamıyorsun. Sen faturaları keseceksin CHP'li belediyelere, muhalefet belediyelerine... Sonra diyeceksinki İnce'yi göstermem ben." diyerek CHP yandaşı medyayı hedef aldı.