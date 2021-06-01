Son dakika: CHP'li Karabağlar Belediyesi'nde skandal: Taşınmazların kime satıldığı bilinmiyor!

"RİCA İLE VERİLMİŞ…"

Durum böyleyken bu taşınmazlara ilişkin faaliyet raporunda ne kadar gelir sağlandığına ilişkin hiçbir bilginin yer almadığını aktaran Acar; "Bu taşınmazların akıbetini sorduğumuzda da sayın başkan söz konusu yerlerin ilgili odaya ücretsiz olarak verildiğini söylüyor. Üstelik odanın ilk başta kabul etmediğini daha sonra rica ile verdiklerini belirtiyor. Sen bir yandan ilçedeki 250 kahvehane sahibine pandemi nedeniyle yapacağın yardımı, bütçeyi zorlayacağını gerekçe gösterip 1000 liradan 700 liraya indiriyorsun diğer yandan yıllık 600-700 bin lira gelir getirecek taşınmazlarını ücretsiz olarak ilgili odaya ücretsiz verdiğini söylüyorsun. Olacak iş değil?" ifadelerini kullandı.

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydeden Acar, meclise sunduğu yazılı önergenin bir an önce cevaplanmasını söz konusu taşınmazların kimlere hangi yöntemle nasıl verildiğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.