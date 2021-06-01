01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakırköy Adliyesi'nde silah sesleri!

Son dakika | Bakırköy Adliyesi'nde silah sesleri!

Bakırköy Adliyesinde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davası çıkışında taraflar birbirine girdi. Adliye karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada iki kişi vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
ABONE OL
Son dakika | Bakırköy Adliyesi'nde silah sesleri!

'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA