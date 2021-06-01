Son dakika | Bakırköy Adliyesi'nde silah sesleri!
Bakırköy Adliyesinde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davası çıkışında taraflar birbirine girdi. Adliye karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada iki kişi vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etti.
Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.
Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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