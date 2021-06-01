CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den ihale skandalı: 20 ayda 8 milyon TL zarara uğrattı





'VİCDANLAR MAHKUM OLACAKSINIZ'

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Mevcutta beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden hiçbir durum yokken 21/B maddesi üzerinden işlem tesis edilerek bir önceki firmaya göre aylık 350bin TL. yüksek bedel ödenerek hizmet alınmasının kabul edilebilir hiçbir makul ve hukuki izahı bulunmamaktadır. Süreçte AK Parti Grubu olarak gerek yazılı gerek sözlü bütün girişimlerimiz dikkate alınmıyor ve inatla Atakum halkının cebinden aylık ortalama 350 Bin TL havaya gidiyor. 20 Aylık periyotta Yaklaşık 8 Milyon TL ile fazla ödeme yaparak aynı firma ile çalışma ısrarını neden sürdürdünüz? Doğruları alkışlayacak, yanlışlarınız nedeniyle de Atakum'un vicdanında sizi mahkum edeceğiz."