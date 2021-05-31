Türkiye düşmanı ve PKK destekçisi Sloven sosyolog Slavoj Zizek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programına katıldı

TASLAK: "TÜRKİYE'NİN PKK İLE MÜCADELESİNİ KARALAYAN BİRİNİ DAVET EDERKEN HİÇ UTANMADINIZ MI?



AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak: "Tunç Soyer, uluslararası platformlarda Türkiye'yi kötüleyip İzmir'e davet etmediğiniz biri kaldı mı Türkiye'nin güvenlik politikalarını, PKK ile mücadelesini karalayan birini davet ederken hiç utanmadınız mı? İzmir gençliği olarak böyle bir programı asla kabul etmiyoruz!!"