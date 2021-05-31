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Türkiye düşmanı ve PKK destekçisi Sloven sosyolog Slavoj Zizek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programına katıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sanal kitap günlerinde 'ya destek veren ve Türkiye düşmanlığı ile ön plana çıkan Sloven sosyolog konuşma yaptı. Bu durum büyük tepki toplarken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: programa ilişkin "'de belediyenizin bu etkinliğini iptal edecek bir tane vatansever içinizde yok muydu?" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Türkiye düşmanı ve PKK destekçisi Sloven sosyolog Slavoj Zizek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programına katıldı

Türkiye karşıtı, terör örgütü /PYD dostu Slovak sosyolog 'in İzmirlilerle buluşması tepkilere neden oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "'de belediyenizin bu etkinliğini iptal edecek bir tane vatansever içinizde yok muydu?"

HIZAL: "MUSTAFA KEMAL'İN İZMİR'İ BUNU HAK ETMEDİ"

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat : "Mustafa Kemal'in, Hasan Tahsin'in İzmir'i bunu hak etmedi"

TASLAK: "TÜRKİYE'NİN PKK İLE MÜCADELESİNİ KARALAYAN BİRİNİ DAVET EDERKEN HİÇ UTANMADINIZ MI?

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı : ", uluslararası platformlarda Türkiye'yi kötüleyip İzmir'e davet etmediğiniz biri kaldı mı Türkiye'nin güvenlik politikalarını, PKK ile mücadelesini karalayan birini davet ederken hiç utanmadınız mı? İzmir gençliği olarak böyle bir programı asla kabul etmiyoruz!!"

YILDIZ: HASAN TAHSİN'İN İZMIR'İNİN GETİRİLDİĞİ NOKTAYA BAKIN! YAZIKLAR OLSUN!"

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı : "'ün, Hasan Tahsin'in İzmir'inin getirildiği noktaya bakın! Yazıklar Olsun!"

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