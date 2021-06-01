Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüşmesi sonrası kritik son dakika açıklamaları!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100., Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30. yılını kutluyoruz.

Sayın başbakanla bugün ülkelerimiz arasındaki konuları ikili anlamda ele fırsatı bulduk, ardından da heyetler arası değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır.

Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz.

Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler için de ayrıca çalışma kararlığı içerisindeyiz. Enerji alanındakiler başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımları bulunuyor.