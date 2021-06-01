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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüşmesi sonrası kritik son dakika açıklamaları!

Başkan , Başbakanı 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Yapılan tören sonrasında iki lider arasında ikili görüşme yapıldı. Yapılan görüşmeye çok sayıda bakan da eşlik etti. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüşmesi sonrası kritik son dakika açıklamaları!

Başkan ve Başbakanı ortak basın toplantısında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yılını kutluyoruz.

Türkiye son 14 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır.

Ticareti hızlandıracak gümrük anlaşmaları üzerine çalışıyoruz.

Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız.

Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık.

Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor.

Gürcistan'la büyük projelere imza attık.

Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu üçlü anlaşmaların tamamına varız.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100., Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30. yılını kutluyoruz.

Sayın başbakanla bugün ülkelerimiz arasındaki konuları ikili anlamda ele fırsatı bulduk, ardından da heyetler arası değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır.

Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz.

Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler için de ayrıca çalışma kararlığı içerisindeyiz. Enerji alanındakiler başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımları bulunuyor.

GÜNEY GAZ KORİDORU

Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik öneme haiz Güney Gaz Koridoru'nu oluşturduk.

Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir. Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunu hayata geçirdik. Demir ipek yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan ihracat trenlerimiz Rusya ve Çin'e sefer düzenliyor.

FETÖ İLE MÜCADELE VURGUSU

Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın başbakanla FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık.

Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle bildiriyoruz. Abazya ve Güney ... Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzusunu bu vesileyle tekrarlamak istiyorum.

Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Sayın başbakanla bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN İŞBİRLİĞİ

Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la güçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında, özellikle de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız.

Ve bu yıl içerisinde de yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı dışişleri bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Garibashvili tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Türk heyetinde Ticaret Bakanı , Kültür ve Turizm Bakanı , Dışişleri Bakanı , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Tarım ve Orman Bakanı hazır bulundu. Ayrıca İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törene katıldı. Liderler heyetlerinde bulunan isimleri tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Garibashvili başbaşa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Başkan Erdoğan canlı yayında konuştu: Türkiye olarak varız |Video BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINDA KONUŞTU: TÜRKİYE OLARAK VARIZ |VİDEO

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