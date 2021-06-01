Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüşmesi sonrası kritik son dakika açıklamaları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Yapılan tören sonrasında iki lider arasında ikili görüşme yapıldı. Yapılan görüşmeye çok sayıda bakan da eşlik etti. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili ortak basın toplantısında canlı yayında açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100'üncü, Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30'uncu yılını kutluyoruz.
Türkiye son 14 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır.
Ticareti hızlandıracak gümrük anlaşmaları üzerine çalışıyoruz.
Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız.
Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık.
Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her fırsatta vurguluyoruz.
Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor.
Gürcistan'la büyük projelere imza attık.
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu üçlü anlaşmaların tamamına varız.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100., Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30. yılını kutluyoruz.
Sayın başbakanla bugün ülkelerimiz arasındaki konuları ikili anlamda ele fırsatı bulduk, ardından da heyetler arası değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır.
Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz.
Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler için de ayrıca çalışma kararlığı içerisindeyiz. Enerji alanındakiler başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımları bulunuyor.
GÜNEY GAZ KORİDORU
Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik öneme haiz Güney Gaz Koridoru'nu oluşturduk.
Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir. Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunu hayata geçirdik. Demir ipek yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan ihracat trenlerimiz Rusya ve Çin'e sefer düzenliyor.
FETÖ İLE MÜCADELE VURGUSU
Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın başbakanla FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık.
Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle bildiriyoruz. Abazya ve Güney ... Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzusunu bu vesileyle tekrarlamak istiyorum.
Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Sayın başbakanla bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN İŞBİRLİĞİ
Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la güçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında, özellikle de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız.
Ve bu yıl içerisinde de yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı dışişleri bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Garibashvili tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Türk heyetinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hazır bulundu. Ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törene katıldı. Liderler heyetlerinde bulunan isimleri tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Garibashvili başbaşa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
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