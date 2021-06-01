Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün kararı sonrası Çin aşısı Sinovac ile ilgili yeni açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen COVID-19 aşısı CoronaVac ile ilgili acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin bir mesaj yayımladı. Bakan Koca yayımladığı mesajında "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM A Haber
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Faherttin Koca, DSÖ'nün Sinovac kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.
Bakan Koca açıklamasında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.