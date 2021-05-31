Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamaları! Kafe ve restoranlar açıldı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Toplantıda, lokanta ve kafelerin masa sınırlamasıyla açılması ve cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, pazar kısıtlamasına da bir süre daha devam edilmesi gibi konular ele alınmıştı. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı? Düğün salonları, halı sahalar açıldı mı? Kısıtlamalar tamamen kalktı mı? İşte Kabine toplantısı sonrası sonrası Başkan Erdoğan'ın kritik açıklamaları...
Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig'i önümüzdeki sezon taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.
Basketbolda Avrupa zaferine ulaşan Anadolu Efes'in sevincine ortak olduk. Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Jimnastikte ülkemize altın madalya getiren Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ederek başarılarının devamını diledik.
Bizim inşa edecek çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var.
Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız.
Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.
Bizim inşa edecek çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var.
Geçtiğimiz hafta başında misafir ettiğimi Polonya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız olumlu görüşmelerin yanında ilk kez NATO ülkesine SİHA satışını da imzaladık.
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık.
19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.
19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik.
Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.
KUZEY MARMARA OTOYOLU
Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.
Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir."
Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz.
Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var.
Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.
Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.
27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü münasebetiyle eski adıyla Yassı ada, milletimizin verdiği adıyla yaslı ada ve bizim dönüştürdüğümüz Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda bir araya geldik."
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YASAK BİR GÜNE İNECEK Mİ?
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.
PAZAR KISITLAMASINDA YENİ DÜZENLEME OLABİLİR
Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde..
GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON
Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak. Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.
İllerin 15-21 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, yüksekten aza doğru şöyle sıralandı:
"Gümüşhane 163,72, Erzurum 151,40, Bolu 139,14, Kütahya 134,91, Kars 134,77, Kocaeli 130,73, Zonguldak 129,90, İstanbul 123,88, Bilecik 123,45, Ankara 123,02, Ağrı 122,52, Eskişehir 120,72, Rize 119,64, Kayseri 118,82, Düzce 118,02, Ordu 117,28, Tokat 112,90, Ardahan 110,23, Kırklareli 108,64, Niğde 106,61, Isparta 105,38, Sivas 102,38, Kastamonu 99,10,
Çorum 99,03, Samsun 97,19, Çankırı 97,18, Burdur 96,97, Bitlis 96,58, Kırıkkale 94,37, Konya 94,31, Sakarya 94,28, Trabzon 93,73, Erzincan 92,56, Tekirdağ 90,84, Malatya 90,06, Yozgat 88,29, Balıkesir 86,35, Kırşehir 84,76, Giresun 84,69, Bartın 83,43, Afyonkarahisar 82,64, Tunceli 80,29, Bursa 80,28, Amasya 79,29, Artvin 74,93, Nevşehir 74,76, Karabük 73,48,
Denizli 73,2, Çanakkale 72,75, İzmir 72,75, Karaman 72,57, Gaziantep 67,06, Bayburt 65,93, Bingöl 65,66, Uşak 64,69, Batman 64,16, Diyarbakır 62,74, Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Manisa 60,59, Aksaray 58,86, Hakkari 56,68,
Muğla 56,26, Sinop 51,28, Van 50,72, Şanlıurfa 50,68, Iğdır 50,67, Kilis 50,42, Mardin 49,84, Yalova 48,54, Antalya 47,01, Muş 41,84, Adıyaman 40,32, Kahramanmaraş 35,95, Şırnak 35,15, Siirt 34,13, Mersin 33,55, Aydın 31,10, Adana 18,90, Hatay 16,69, Osmaniye 15,68"
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