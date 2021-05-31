Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamaları! Kafe ve restoranlar açıldı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Süper Lig'i önümüzdeki sezon taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

Basketbolda Avrupa zaferine ulaşan Anadolu Efes'in sevincine ortak olduk. Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Jimnastikte ülkemize altın madalya getiren Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ederek başarılarının devamını diledik.

Bizim inşa edecek çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var.

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

Bizim inşa edecek çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var.

Geçtiğimiz hafta başında misafir ettiğimi Polonya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız olumlu görüşmelerin yanında ilk kez NATO ülkesine SİHA satışını da imzaladık.

Ayrıntılar geliyor...