Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'tan önemli açıklamalar: Aşı sertifikasında anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun kesintisiz sürmesi konusunda her iki tarafta da irade olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız." dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, sözlerine Anadolu Efes'in şampiyonluğunu tebrik ederek, gelecek sene Türk ve Yunanistan takımlarının play-offta karşılaşmasını diledi. 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.