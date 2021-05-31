Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'tan önemli açıklamalar: Aşı sertifikasında anlaştık
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile Atina'da basın karşısına geçti. Yunan Bakan Dendias yaptığı açıklamada "Aşı sertifikasında anlaştık." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile Atina'da basın karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun kesintisiz sürmesi konusunda her iki tarafta da irade olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız." dedi.
Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, sözlerine Anadolu Efes'in şampiyonluğunu tebrik ederek, gelecek sene Türk ve Yunanistan takımlarının play-offta karşılaşmasını diledi. 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.
AŞI SERTİFİKASI MÜJDESİ
Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirterek, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan'ın farklı ülkelerle mutabakata vardığını hatırlatarak, Türkiye'nin de daha önce AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan ile ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya vardıklarını belirtti.
"GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"
Bakan Çavuşoğlu, "İnanıyorum ki bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm iş birliği noktasında artırmak istiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki siyasi ve askeri diyalogların tüm kanallarda ilerlediğini, bundan önceki siyasi istişarelerin 62'ncisinin ve bakanlıklar arasındaki siyasi istişarelerin Atina'da yapıldığını hatırlatarak, 63'üncü istişari görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacaklarını kaydetti.
İki ülkenin askeri makamları arasında "Güven artırıcı önlemler süreci"nin 4'üncüsünün video konferans yöntemiyle geçen hafta düzenlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçlerde düzenlenecek fiziki toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye beklediklerini söyledi.
Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmesinin öngörüldüğünü belirterek, uzun süredir çözüm bekleyen meselelerin ve görüş ayrılıklarının iyi komşuluk, uluslararası iş birliği, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istediklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır, bugün bir kez daha teyit ettik. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız. Bu konuda Dendias'la birlikte çalışmaya devam etme konusunda hemfikiriz." dedi.
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