Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da! Türk bayrağı çektiler
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi. Uluslararası haber ajansı AP, Dışişleri Bakanlığı binasına çekilen Yunan, Türk ve Avrupa Birliği bayraklarının yer aldığı bir kareyi geçti, bakanların görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede heyetler de hazır bulundu. Görüşmede ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumu ele alındı.
Çavuşoğlu ve Dendias'ın görüşmenin ardından ortak açıklama yapması bekleniyor.
YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" dedi.
POZİTİF BİR HAVADA GEÇTİ
Batı Trakya'nın ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel medya tarafından adım adım izleniyor ve beklendiği gibi manşetlerde.
Bakan Çavuşoğlu, akşam yemeğinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias tarafından Akropolis'te ağırlandı. Yerel medya, iki bakanın kapıda sıcak şekilde kucaklaştığı fotoğrafı yayınladı.
Yunan hükümet kaynaklarından sızan ilk bilgiler, Miçotakis randevusunun pozitif bir havada geçtiği yönünde. CNN Yunanistan'daki bir analizde ise, Dendias'ın Ankara ziyaretinde yaşananlara Türk tarafının karşılık verip vermeyeceğinin bugün belli olacağını belirtip 'Bugün çarpışma testi' başlığını kullandı.
SAMİMİ SOHBET DİKKAT ÇEKTİ
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, Maximos Sarayı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki randevuların onlarca fotoğrafını dünyaya servis ederken, Çavuşoğlu ve Dendias arasındaki samimi sohbet dikkat çekti.
Yunan Skai televizyonu, iki bakanın başbakanlık konutundan Dışişleri Bakanlığı binasına yürüyerek geçmesini canlı yayınla ekrana getirdi.
TÜRK BAYRAĞI ÇEKTİLER
AP ayrıca, Dışişleri Bakanlığı binasına çekilen Yunan, Türk ve Avrupa Birliği bayraklarının yer aldığı bir kareyi geçti, bakanların görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.
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