Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da! Türk bayrağı çektiler

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" dedi.