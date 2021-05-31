Kerim Ulak A Haber canlı yayınında FETÖ'nün yeniden yapılanma planını deşifre etti! FETÖ nasıl haberleşiyor?

Şuana kadar soruşturma ve kovuşturma açılan kişi sayısı da açıklandı. 109 bin 421 kişi hakkında soruşturma, 42 bin 826 kişi hakkında kovuşturma dosyası açıldı. Toplam rakam ise 152 bin 247.

FETÖ fiili darbe yargılanmaları dosya sayıları ise; 1 kovuşturma, 288 karar verilen dosya sayısı ve toplam mahkumiyet ise 152 bin 247. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet sayıları da A Haber'de Kerim Ulak tarafından paylaşıldı.