Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek 10 yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.