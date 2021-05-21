21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek 10 yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek 10 yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA