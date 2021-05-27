Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır."