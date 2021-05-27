Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız
Son dakika haberi... Katil İsrail'in kanlı eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır."