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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız

Son dakika haberi... Katil 'in kanlı eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı , "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır."

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