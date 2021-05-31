31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Son dakika haberine göre... 'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van ili coğrafi sınırları içerisinde 3 Haziran'dan geçerli 17 Haziran tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları  kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertarafı, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" ili coğrafi sınırları içerisinde 3 Haziran'dan geçerli 17 Haziran tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır.

İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

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