Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 3 Haziran'dan geçerli 17 Haziran tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır.